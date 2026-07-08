Москва8 июлВести.19-летний призер российских соревнований по фехтованию Андрей Соловьев погиб, упав в колодец в подмосковном Раменском. Об этом сообщает Sport Baza в MAX.
Бабушка юноши сообщила, что он вместе с друзьями открыл люк газораспределительного колодца. Предполагается, что спортсмен на спор прыгнул туда.
В колодце оказалась высокая концентрация метана. Когда друзья вытащили Соловьева, он уже не дышалотмечается в сообщении
По данным канала, Следственный комитет проводит проверку.
Официальных комментариев не поступало.