Baza: в Раменском призер соревнований РФ по фехтованию упал в колодец и умер

Призер соревнований РФ по фехтованию погиб, упав в колодец в Подмосковье Baza: в Раменском призер соревнований РФ по фехтованию упал в колодец и умер

Москва8 июл Вести.19-летний призер российских соревнований по фехтованию Андрей Соловьев погиб, упав в колодец в подмосковном Раменском. Об этом сообщает Sport Baza в MAX.

Бабушка юноши сообщила, что он вместе с друзьями открыл люк газораспределительного колодца. Предполагается, что спортсмен на спор прыгнул туда.

В колодце оказалась высокая концентрация метана. Когда друзья вытащили Соловьева, он уже не дышал отмечается в сообщении

По данным канала, Следственный комитет проводит проверку.

Официальных комментариев не поступало.