Упавший в колодец в Раменском фехтовальщик мог умереть из-за несчастного случая

Несчастный случай мог стать причиной гибели фехтовальщика в Подмосковье Упавший в колодец в Раменском фехтовальщик мог умереть из-за несчастного случая

Москва8 июл Вести.После падения в колодец в подмосковном Раменском погиб 19-летний призер чемпионата Московской области по фехтованию Андрей Соловьев. Предварительно, это был несчастный случай. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

На данный момент проходит доследственная проверка. Правоохранители опрашивают тех, кто был со спортсменом в день его гибели.

В Раменском погиб 19-летний рапирист Андрей Соловьев. Он провалился в колодец. Предварительно, это был несчастный случай отмечается в сообщении

Андрей Соловьев - бронзовый призер первенства Московской области по фехтованию на рапирах среди юниоров.