Чемпион мира по хоккею 1953 года Твиллинг умер в возрасте 98 лет

Скончался чемпион мира по хоккею 1953 года Ханс Твиллинг Чемпион мира по хоккею 1953 года Твиллинг умер в возрасте 98 лет

Москва17 сен Вести.Ушел из жизни чемпион мира 1953 года в составе сборной Швеции по хоккею Ханс Твиллинг. Ему было 98 лет, сообщила пресс-служба шведского футбольного клуба "Юргорден", за который выступал покойный.

Один из наших самых больших сыновей, Ханс Твиллинг, покинул нас. Мы скорбим о его смерти, но в то же время вспоминаем его с теплотой, гордостью и благодарностью за его уникальные усилия в "Юргордене", благодаря которым, среди прочего, "Юргорден" завоевал золотые медали в футболе и хоккее в том же сезоне говорится в заявлении

Причины смерти спортсмена не раскрываются.

Ханс Твиллинг в составе сборной Швеции стал бронзовым призером Олимпийских игр 1952 года в Осло. Кроме того, он выиграл серебро (1951) и бронзу (1954) мировых первенств. В 1955 году стал чемпионом Швеции и в хоккее, и в футболе.