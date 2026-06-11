В Омске умер главный тренер команды "Сибирь" по флорболу Леонид Щукин

Ушел из жизни главный тренер команды "Сибирь" по флорболу Леонид Щукин В Омске умер главный тренер команды "Сибирь" по флорболу Леонид Щукин

Москва11 июн Вести.Умер главный тренер команды "Сибирь" по флорболу (разновидность хоккея с мячом в помещениях) Леонид Щукин, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Знал Леонида Антоновича лично. Он поражал своей преданностью Омской области и любимому делу, тренировал спортсменов с полной самоотдачей и делал буквально все для развития и продвижения спорта написал Хоценко в мессенджере MAX

По его словам, Леонид Антонович был настоящим мастером своего дела. В сезоне 1982-1983 он тренировал омскую хоккейную команду "Авангард". Он также возглавлял омскую команду "Полет" по ринкболу (адаптированная форма хоккея с мячом) и флорболу. Команда "Сибирь" под руководством Щукина 10 лет побеждала в чемпионате России.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким Щукина.

Министерство спорта Омской области уточнило, что Леонид Антонович скончался 11 июня на 81-м году жизни.

О дате и времени прощания там обещали сообщить дополнительно.