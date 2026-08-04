Умер первый вошедший в зал славы IIHF хоккеист из Австрии Йозеф Пушниг

Умер первый вошедший в зал славы IIHF хоккеист из Австрии Умер первый вошедший в зал славы IIHF хоккеист из Австрии Йозеф Пушниг

Москва4 авг Вести.Ушел из жизни первый хоккеист из Австрии, который был включен в зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) Йозеф Пушниг. Ему было 79 лет.

О смерти спортсмена сообщила IIHF.

Йозеф "Зепп" Пушниг, признанный величайшим австрийским игроком столетия, скончался в прошлое воскресенье, 2 августа … В 1999 году Пушниг был введен в зал славы IIHF, став первым австрийским хоккеистом, удостоенным этой чести говорится в публикации

Информации о том, что стало причиной смерти Пушнига в материале нет.

Пушниг выступал в составе сборной Австрии на трех Олимпиадах и 11 чемпионатах мира в дивизионах В и С. На первых для себя Играх в 1964 году спортсмен выступил в возрасте 17 лет.

С 1961 по 1978 годы он выступал за австрийскую команду "Клагенфурт".

Как следует из сообщения, австрийская федерация хоккея на мероприятии в честь своего 100-летнего юбилея назвала Пушнига игроком века. Это случилось в 2012 году.