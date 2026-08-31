Ушел из жизни лучший вратарь первенства ВХЛ 2019 года Денис Мотошин

В возрасте 34 лет скончался хоккейный вратарь Денис Мотошин Ушел из жизни лучший вратарь первенства ВХЛ 2019 года Денис Мотошин

Москва31 авг Вести.В возрасте 34 лет скончался хоккейный вратарь Денис Мотошин, признанный лучшим голкипером первенства ВХЛ в 2019 году. Об этом сообщил канал Sport Baza на платформе MAX.

Умер лучший вратарь первенства ВХЛ 2019 года Денис Мотошин говорится в публикации

По данным источника, у спортсмена остановилось сердце. Ему должно было исполниться 35 лет через месяц.

За свою карьеру Мотошин защищал ворота "Мордовии", "Дизеля", "Чебоксар" и саратовского "Кристалла". Именно в составе "Чебоксар" его признали лучшим вратарем сезона.

Церемония прощания с хоккеистом состоится в Казани во вторник, 1 сентября.