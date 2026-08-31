Москва31 авгВести.В возрасте 34 лет скончался хоккейный вратарь Денис Мотошин, признанный лучшим голкипером первенства ВХЛ в 2019 году. Об этом сообщил канал Sport Baza на платформе MAX.
Умер лучший вратарь первенства ВХЛ 2019 года Денис Мотошинговорится в публикации
По данным источника, у спортсмена остановилось сердце. Ему должно было исполниться 35 лет через месяц.
За свою карьеру Мотошин защищал ворота "Мордовии", "Дизеля", "Чебоксар" и саратовского "Кристалла". Именно в составе "Чебоксар" его признали лучшим вратарем сезона.
Церемония прощания с хоккеистом состоится в Казани во вторник, 1 сентября.