Москва17 авг Вести.Россиянин Андрей Василевский, выступающий за "Тампа-Бэй Лайтнинг", стал лидером рейтинга лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди действующих игроков, сообщила пресс-служба турнира.

Всего в списке представлено 10 голкиперов. В рейтинг также вошли россияне Игорь Шестеркин (третье место), выступающий за "Нью-Йорк Рейнджерс", и Илья Сорокин (четвертое место) из "Нью-Йорк Айлендерс". Их опередил олимпийский чемпион 2026 года в составе сборной США Коннор Хеллебайк ("Виннипег").

Андрею Василевскому 32 года. По итогам прошлого сезона россиянин завоевал "Везина трофи" – приз, который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Он одержал победу в этой номинации во второй раз за карьеру, прежде ему удавалось подобное в 2019 году.

Ранее стало известно, что российский хоккеист Никита Кучеров, играющий за "Тампа-Бэй Лайтнинг", занял первую строчку в рейтинге сильнейших крайних нападающих НХЛ.