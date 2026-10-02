Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин забросил первую шайбу в НХЛ в матче с "Тампой"

Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин забросил шайбу в матче НХЛ Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин забросил первую шайбу в НХЛ в матче с "Тампой"

Москва2 окт Вести.Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голкипер отличился голом в матче против "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Шестеркин на 18-минуте третьего периода бросил шайбу от своих ворот и поразил пустые ворота "Тампы". Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу "Рейнджерс".

Для Шестеркина этот гол стал первым в карьере в НХЛ. Кроме того, российский вратарь стал первым голкипером в истории "Рейнджерс", которому удалось забить в матче НХЛ.

30 сентября нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин стал первым российским хоккеистом, отличившимся в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2026/27. Форвард сумел два раза поразить ворота "Ванкувер Кэнакс" — на 49-й и 60-й минутах. Но несмотря на это "Эдмонтон" все же уступил со счетом 5:6.