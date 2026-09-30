Подколзин забил дубль и стал первым россиянином с голом в НХЛ-2026/27

Подколзин первым среди россиян в НХЛ забил гол в новом сезоне Подколзин забил дубль и стал первым россиянином с голом в НХЛ-2026/27

Москва30 сен Вести.Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин 30 сентября стал первым российским хоккеистом, отличившимся в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2026/27.

Форвард дважды поразил ворота "Ванкувер Кэнакс" — на 49-й и 60-й минутах, причем второй гол на последних секундах основного времени перевел встречу в овертайм. Тем не менее "Эдмонтон" потерпел поражение со счетом 5:6. Подколзин был удостоен звания третьей звезды матча по версии НХЛ.

Помимо Подколзина, в составе хозяев трижды забил защитник Эван Бушар (17-я, 35-я и 50-я минуты), оформивший хет-трик и признанный первой звездой игры. У "Ванкувера" дубль на счету Пола Котера (10-я и 62-я минуты); кроме него шайбы забрасывали Марко Росси (23), Йонатан Леккеримяки (42), Марк Сассон (43) и Элиас Петтерссон (46). Второй звездой встречи назван американский нападающий "Ванкувера" Пол Коттер.

Для "Эдмонтона" этот матч стал первым под руководством Майка Бэбкока, возглавившего клуб в июне. Ранее команду тренировал Крис Кноблаух, с которым "нефтяники" дважды добирались до финала Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах. Бэбкок является единственным тренером, входящим в "Тройной золотой клуб" — элитное сообщество победителей Кубка Стэнли, олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

По итогам прошлого регулярного чемпионата Подколзин установил личный рекорд результативности, набрав 37 очков (19 голов + 18 передач) в 82 матчах. Следующая игра между теми же соперниками состоится в ночь на 2 октября по московскому времени — уже на льду "Ванкувера".

Ранее сообщалось, что российский нападающий Александр Овечкин включен в заявку хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" на первый матч нового сезона НХЛ. В стартовом поединке "Вашингтон" проведет выездную игру против "Каролины Харрикейнз" — действующего обладателя Кубка Стэнли. Встреча состоится в ночь на 3 октября по московскому времени.