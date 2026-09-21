Москва21 сен Вести.Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму нижней части тела. Об этом сообщила журналистка Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X.

По ее информации, возвращение 41-летнего хоккеиста ожидается со дня на день.

Россиянин пропустил предсезонный матч "столичных" против "Бостон Брюинз", состоявшийся в ночь на 21 сентября по московскому времени. "Вашингтон" проиграл сопернику в буллитной серии со счетом 2:3.

Также пресс-служба столичного клуба сообщила, что Овечкин не выйдет на лед в предсезонной встрече против "Филадельфии Флайерз", которая пройдет в ночь на 22 сентября по московскому времени.

Российский хоккеист выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Овечкин также превзошел рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, девять раз становился лучшим снайпером сезона и трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата.