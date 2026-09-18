"Вашингтон Кэпиталз" не поздравил Александра Овечкина с днем рождения

"Вашингтон" впервые не поздравил Овечкина с днем рождения "Вашингтон Кэпиталз" не поздравил Александра Овечкина с днем рождения

Москва18 сен Вести.Хоккейный клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" не поздравил с днем рождения капитана команды российского нападающего Александра Овечкина.

17 сентября хоккеисту исполнился 41 год. Традиционно клуб регулярно посвящал Овечкину поздравительные публикации в своих социальных сетях.

Спортсмен выступает за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. В 2018 году в составе команды Овечкин выиграл Кубок Стэнли.

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже сообщила о запрете въезда в страну Овечкину и президенту Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя этот шаг, иронично заметила, что таким образом латвийский министр попыталась привлечь внимание спортсменов РФ.