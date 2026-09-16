Москва16 сенВести.В Кремле отказались комментировать волну критики в адрес российского нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина после его участия в рекламном видео. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Нет, это не тема для наших комментариевответил Песков на соответствующий вопрос представителей СМИ
Ранее зарубежные издания сообщили о претензиях к хоккеисту из-за появления в коммерческом ролике, снятом во время его летнего отпуска.
В клубе "Вашингтон Кэпиталз" поддержали своего капитана, подчеркнув, что Овечкин является гражданином России, регулярно проводит межсезонье в Москве со своей семьей и сейчас полностью сосредоточен на подготовке к новому сезону НХЛ.