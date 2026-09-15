Москва15 сенВести.У российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина не будет проблем в США из-за съемок в предвыборном ролике партии "Единая Россия". Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова.
По ее словам, которые приводит Sport24, Овечкин никогда не скрывал отношения к президенту России Владимиру Путину.
У них же тоже одни хоккеисты за [президента США Дональда] Трампа, а другие — за демократов. Это же не лишило их возможности играть. А здесь вообще Россия — американцам вообще все равносказала Журова
12 сентября Овечкин вернулся в расположение команды "Вашингтон Кэпиталз" для подготовки к новому сезону НХЛ.