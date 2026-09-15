Журова: у Овечкина не будет проблем в США в связи со съемками в ролике ЕР

Журова заверила, что у Овечкина не будет проблем из-за съемок в ролике ЕР Журова: у Овечкина не будет проблем в США в связи со съемками в ролике ЕР

Москва15 сен Вести.У российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина не будет проблем в США из-за съемок в предвыборном ролике партии "Единая Россия". Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

По ее словам, которые приводит Sport24, Овечкин никогда не скрывал отношения к президенту России Владимиру Путину.

У них же тоже одни хоккеисты за [президента США Дональда] Трампа, а другие — за демократов. Это же не лишило их возможности играть. А здесь вообще Россия — американцам вообще все равно сказала Журова

12 сентября Овечкин вернулся в расположение команды "Вашингтон Кэпиталз" для подготовки к новому сезону НХЛ.