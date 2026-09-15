Овечкин заявил, что чувствует себя дурачком после бесед о возвращении сборной РФ

"Чувствуешь себя дурачком": Овечкин об обсуждении возврата сборной России Овечкин заявил, что чувствует себя дурачком после бесед о возвращении сборной РФ

Москва15 сен Вести.Хоккеист Александр Овечкин рассказал, что после бесед о возвращении сборной России на Олимпиаду "чувствует себя дурачком" и больше не хочет обсуждать этот вопрос.

В интервью Вячеславу Фетисову на его канале в RuTube Овечкин прокомментировал тему возвращения сборной России на Олимпиаду.

Овечкин отметил, что не видит подобных предпосылок.

Столько было разговоров на самом деле, что уже бессмысленно разговаривать. Говорят сначала одно, а потом другое. И ты чувствуешь себя дурачком заявил хоккеист

Овечкин согласился с Фетисовым, который сравнил ситуацию с игрой наперсточников, и добавил, что не видит смысла продолжать дебаты о возвращении российской сборной.

Россия с 2022 года отстранена от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея.

Несколько дней назад лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ, российский нападающий Александр Овечкин вернулся в расположение команды "Вашингтон Кэпиталз" для подготовки к новому сезону.