Овечкин вернулся в расположение "Вашингтона" для подготовки к новому сезону НХЛ Овечкин начнет подготовку к новому сезону НХЛ

Москва12 сен Вести.Лучший снайпер в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий Александр Овечкин вернулся в расположение команды "Вашингтон Кэпиталз", сообщает пресс-служба команды.

Энергия Овечкина в зоне подчеркивает пресс-служба

Сообщение содержит видеоролик, в котором Овечкин находится на клубной базе в окружении сотрудников и партнеров по "Вашингтону".

Овечкин начнет подготовку к новому сезону НХЛ. Чемпионат стартует 30 сентября.

Овечкину нужно забросить 11 шайб, чтобы превзойти рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф, 1016 голов).