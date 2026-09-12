Москва12 сенВести.Лучший снайпер в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий Александр Овечкин вернулся в расположение команды "Вашингтон Кэпиталз", сообщает пресс-служба команды.
Энергия Овечкина в зонеподчеркивает пресс-служба
Сообщение содержит видеоролик, в котором Овечкин находится на клубной базе в окружении сотрудников и партнеров по "Вашингтону".
Овечкин начнет подготовку к новому сезону НХЛ. Чемпионат стартует 30 сентября.
Овечкину нужно забросить 11 шайб, чтобы превзойти рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф, 1016 голов).