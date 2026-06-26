Москва26 июнВести.Кремль пока не ознакомился с видеообращением военного Александра Лунина к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, видели ли в Кремле ролик, Песков заявил, что администрации президента сообщили о существовании такого обращения.
Нам сказали, что есть такое обращение, но мы еще пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Но, судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки (у автора видеообращения. - Прим. ред.). Нужно ознакомиться сначаласказал он
Ранее в сети разошлось видеообращение российского военнослужащего Лунина.