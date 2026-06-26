В Кремле знают об обращении ветерана СВО Лунина, но не успели с ним ознакомиться Песков: в Кремле известно об обращении ветерана СВО Лунина к президенту

Москва26 июн Вести.Кремль пока не ознакомился с видеообращением военного Александра Лунина к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, видели ли в Кремле ролик, Песков заявил, что администрации президента сообщили о существовании такого обращения.

Нам сказали, что есть такое обращение, но мы еще пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Но, судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки (у автора видеообращения. - Прим. ред.). Нужно ознакомиться сначала сказал он

Ранее в сети разошлось видеообращение российского военнослужащего Лунина.