Песков не намерен передавать слова режиссера Звягинцева Путину Песков заявил, что не будет передавать Путину слова Звягинцева

Москва25 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не намерен передавать слова режиссера Андрея Звягинцева, обращенные к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом Песков заявил журналистам на брифинге.

Он отметил, что не смотрел новый фильм режиссера и не оценивает его творческие достижения.

Я, по крайней мере, не буду это делать (передавать его обращение к Путину. - Прим. ред.). Не думаю, что кто-то будет это делать сказал Песков

По словам пресс-секретаря российского лидера, у Звягинцева нет морального права голоса для высказываний по Донбассу. Он напомнил, что режиссер никогда не высказывался по ситуации в регионе и не осуждал действия киевского режима. Поэтому, заключил Песков, сейчас у него нет права на высказывания.

Ранее фильм Звягинцева "Минотавр" взял вторую по значимости награду Каннского кинофестиваля - Гран-при Канн.