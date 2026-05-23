Москва23 мая Вести.Фильм "Минотавр" режиссера Андрея Звягинцева стал обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля. Церемония оглашения победителей прошла вечером 23 мая во Дворце фестивалей.

"Минотавр" стал первой картиной Звягинцева после девятилетнего молчания. Сюжет выстраивается вокруг бизнесмена, который подозревает супругу в измене. Действие происходит в России 2022 года.

Гран-при Канн — вторая по значимости награда фестиваля. 79-й международный киносмотр проходил с 12 по 23 мая. В основном конкурсе участвовали 22 картины.

Каннский кинофестиваль ежегодно проходит в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

В Кремле ранее отмечали, что не знакомились с содержанием фильма Звягинцева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться за оценкой в Минкульт.