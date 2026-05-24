Москва24 мая Вести.На 79-м Каннском кинофестивале, который проходил с 12 по 23 мая во Франции, были объявлены победители. Церемонию закрытия мероприятия транслировали телеканалы BFMTV и France 2.

Главную награду — "Золотую пальмовую ветвь" — получил фильм "Фьорд" румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Это уже вторая его победа в рамках киносмотра в Каннах: первую он одержал в 2007 году с картиной "Четыре месяца, три недели и два дня".

Российский режиссер Андрей Звягинцев удостоен Гран-при за фильм "Минотавр".

Третью по значимости награду — Приз жюри — получила лента "Удивительное приключение" немецкого режиссера Валески Гризебах.

Среди других победителей — фильм "Бениимана" руандийского режиссера Мари-Клемантин Дюзабежамбо был отмечен наградой "Золотая камера".

Приз за лучшую мужскую роль разделили Эммануэль Маккиа и Валентин Кампант за работу в фильме "Трус" Лукаса Донта.

Лучший сценарий был присужден Эммануэлю Марру за фильм "Наше спасение".