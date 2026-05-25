Политолог Заборовский рассказал, почему Звягинцев обратился в Каннах к Путину

Москва25 мая Вести.Режиссер Андрей Звягинцев в своей речи в Каннах обратился к президенту РФ Владимиру Путину, поскольку понимает, что киевский режим не заинтересован в мире. Такое мнение озвучил ИС "Вести" политолог Валерий Заборовский.

Фильм "Минотавр" Звягинцева стал обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля.

Эксперт назвал картину отработкой проукраинской повестки, а выступление Звягинцева на фестивале — еще одним шагом в реализации антироссийских задач от западных спонсоров.

По словам политолога, режиссер обращается к Путину, потому что не может обратиться к Владимиру Зеленскому.

Он прекрасно понимает, что Зеленский не заинтересован в прекращении войны. Зеленский, наоборот, заинтересован в том, чтобы война шла до последнего украинца, потому что Зеленский благодаря этой войне получает деньги и остается у власти, а на украинский народ Зеленскому, как и Звягинцеву, абсолютно плевать заявил Заборовский

Речь режиссера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у Звягинцева нет морального права для высказываний по Донбассу.