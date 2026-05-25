Москва25 маяВести.Режиссер Андрей Звягинцев умолчал об атаке ВСУ на подростков в Старобельске, поскольку это привело бы к прекращению его спонсирования. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" публицист и писатель Роман Антоновский.
Теракт в ЛНР произошел за день до выступления режиссера по случаю вручения Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм "Минотавр".
Человек вышел получать награду в Каннах, у него была большая трибуна. И это произошло именно в те дни, когда укронацисты ударили и убили русских детей в Старобельске. Если бы хоть что-то человеческое в Звягинцеве оставалось, он бы, наверное, спросил людей, сидевших в зале: "Как вы относитесь к тому, что, поддерживаемая вами Украина, убивает русских детей?"заявил Антоновский
Он добавил, что призыв к окончанию конфликта необходимо было направить британским и французским лидерам.
Если бы он… призвал бы к окончанию конфликта Зеленского, Макрона, Стармера, то, естественно, он бы тут же вылетел из обоймы рукопожатных, либеральных, прозападных антивоенных россиян. Ему перестали бы давать призы и деньги и писать о немзаключил он
