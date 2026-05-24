Андрей Медведев заявил, что Звягинцеву всегда были безразличны русские люди

Москва24 мая Вести.Русские люди всегда были безразличны режиссеру Андрею Звягинцеву, его интересовали только государственные деньги. Так автор ИС "Вести" Андрей Медведев прокомментировал в своем канале в мессенджере MAX обращение режиссера к Владимиру Путину со сцены Каннского фестиваля.

Журналист Медведев напомнил, что о трагедии в Одессе в 2014 году Звягинцев не высказывался, а также не призывал остановить гуманитарную катастрофу на Донбассе.

На русских людей режиссеру Звягинцев у всегда было глубоко насрать. А вот что его действительно интересовало, так это государственные деньги, на которые можно было снять очередной кровьизглаз шедевр, безусловно, не имеющий ни прокатной перспективы, ни шансов, что его посмотрит нормальный человек. Потому что невозможно смотреть фильм, снятый с единственной целью потешить воспаленное тщеславие и эго автора уверен Андрей Медведев

Он добавил, что Звягинцев никогда бы не обратился со сцены Каннского фестиваля к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и другим украинским политикам с напоминанием об ответственности, которую они несут за страну.

Нелепые потуги нелепых людей быть морализаторами или миротворцами - это всегда не просто смешно. Это пример, на котором нужно воспитывать наших детей добавил журналист

Фильм "Минотавр" режиссера Андрея Звягинцева стал обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля. Церемония оглашения победителей прошла вечером 23 мая во Дворце фестивалей.