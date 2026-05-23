В Каннах вручили награду за лучшую собачью роль

Москва23 мая Вести.За лучшую собачью роль премию Каннского кинофестиваля получила Тормента Мария. Она снялась в чилийском фильме La Perra в роли Юри. Для фильма режиссер Доминга Сотомайор нашла главную актрису в приюте для бездомных животных.

Теперь обладательница пальмовой ветви Каннского кинофестиваля живет дома у одного из членов съемочной группы картины, пишет журнал Variety.

Сюжет ленты посвящен женщине, одиноко живущей на удаленном острове. Однажды там появляется бездомный щенок, пробуждающий в ней тоску по материнству пересказывает фабулу фильма издание

Это неожиданно и кардинально меняет жизнь женщины. La Perra была показана в программе "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля.

На Каннском кинофестивале за лучшую роль собаки в кино премия Palm Dog вручается ежегодно. Palm Dog Award удостаивались бордер-колли Месси из "Анатомии падения" и Бренди из "Однажды... в Голливуде". В последнем случае на церемонию вручения лично пришел режиссер картины Квентин Тарантино.

В 2026 году Каннский кинофестиваль проходит с 12 по 23 мая. Традиционно бурные обсуждения в соцсетях вызвали наряды звезд на красной дорожке фестиваля. В основной конкурс были включены 22 кинокартины. Почетные "Золотые пальмовые ветви" в этом году получили певица Барбара Стрейзанд, актер Джон Траволта и режиссер Питер Джексон. Наиболее тепло зрители фестиваля встретили снятый по неоконченной пьесе Федерико Гарсии Лорки фильм "Черный шар" Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво с Пенелопой Крус и Гленн Клоуз. После показа овация в зале не стихала 20 минут. Ранее таких же почестей удостаивались "Лабиринт Фавна" Гильермо дель Торо в 2006 году и "Фаренгейт 9/11" Майкла Мура в 2004 году.

В 2022 году Каннский фестиваль открыл фильм "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова.