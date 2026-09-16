Песков не стал комментировать критику Овечкина из-за предвыборного ролика

Кремль не комментирует ситуацию вокруг участия Овечкина в предвыборном ролике Песков не стал комментировать критику Овечкина из-за предвыборного ролика

Москва16 сен Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес хоккеиста Александра Овечкина из-за его участия в предвыборном ролике партии "Единая Россия".

Это не тема для наших комментариев сказал он в ходе брифинга с журналистами

Ранее несколько западных политиков. спортсменов и СМИ раскритиковали хоккеиста из-за его участия в агиткампании партии. Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что форвард никогда не скрывал своих патриотических взглядов. Она также заявила, что у Овечкина из-за того не возникнет проблем в США, где он выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Вашингтон Кэпиталз".