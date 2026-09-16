Москва16 сенВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес хоккеиста Александра Овечкина из-за его участия в предвыборном ролике партии "Единая Россия".
Это не тема для наших комментариевсказал он в ходе брифинга с журналистами
Ранее несколько западных политиков. спортсменов и СМИ раскритиковали хоккеиста из-за его участия в агиткампании партии. Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что форвард никогда не скрывал своих патриотических взглядов. Она также заявила, что у Овечкина из-за того не возникнет проблем в США, где он выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Вашингтон Кэпиталз".