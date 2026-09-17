Москва17 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала решение главы МИД Латвии Байбы Браже запретить въезд в страну российскому хоккеисту Александру Овечкину и президенту Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву.

Мне кажется, в этом есть что-то фрейдистское – у нее был единственный шанс обратить их внимание на себя, и она им воспользовалась