Москва4 сенВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессильной злобой призывы Федерации фигурного катания Украины пересмотреть нейтральный статус российских фигуристов.
1 сентября Украинская федерация фигурного катания обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием пересмотреть решение о предоставлении нейтрального статуса ряду российских фигуристов.
Видимо, на это делает ставку режим Зеленского, полагая, что это отразится на благополучии самих украинцев. Честно, смысла в этом нет никакого, кроме бессильной злобы, которая уже, по сути, является саморазоблачительнойсказала Мария Захарова "Матч ТВ"
Дипломат подчеркнула, что к списку аморальных и неприличных действий, которые предпринял киевский режим, добавилось еще одно.
Это террористический режим, который не гнушается ничем. Лишь бы только держаться на плавурезюмировала дипломат