Москва4 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессильной злобой призывы Федерации фигурного катания Украины пересмотреть нейтральный статус российских фигуристов.

1 сентября Украинская федерация фигурного катания обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием пересмотреть решение о предоставлении нейтрального статуса ряду российских фигуристов​​​.

Видимо, на это делает ставку режим Зеленского, полагая, что это отразится на благополучии самих украинцев. Честно, смысла в этом нет никакого, кроме бессильной злобы, которая уже, по сути, является саморазоблачительной сказала Мария Захарова "Матч ТВ"

Дипломат подчеркнула, что к списку аморальных и неприличных действий, которые предпринял киевский режим, добавилось еще одно.