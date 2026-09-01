Москва1 сен Вести.Политическое руководство Польши создало немало проблем для российских спортсменов. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что польских спортсменов могут не допустить к участию в Олимпиаде.

Они (поляки - прим. ред.) сделали гадости и для российского спорта, и для российских спортсменов. Давайте лучше будем следить за успехами наших спортсменов. Ценить работу министерства спорта и российских дипломатов, которые вложили душу в то, чтобы наши атлеты имели возможность выступать в международных соревнованиях и давайте болеть за наших! сказала она журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ)

Ранее стало известно, что польская сборная может быть отстранена от Олимпиады из-за ареста главы Польского олимпийского комитета Радослава Песевича, которого обвиняют в коррупции.