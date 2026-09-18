Овечкину и Кремлеву запретили въезд в Латвию Латвия объявила Овечкина и Кремлева нежелательными лицами и запретила въезд

Москва18 сен Вести.Власти Латвии запретили въезд на территорию страны российскому хоккеисту Александру Овечкину и президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву.

Об этом сообщила министр иностранных дел республики Байба Браже.

Я приняла решение включить следующих людей в список нежелательных лиц (персона non grata) и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок: Овечкин и Кремлев. На основании статьи 104 части 3 пункта 1 Закона об иммиграции написала в соцсети Браже

Причиной такого решения в отношении Овечкина стало его участие в предвыборном ролике партии "Единая Россия", где он появился вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В июле клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ)"Вашингтон Кэпиталз" продлил контракт с российским форвардом еще на год. Таким образом, сезон 2026/27 станет для Овечкина 22-м в НХЛ. Ранее сам хоккеист прокомментировал участие в предвыборном ролике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фрейдистским решение Латвии объявить Овечкина персоной non grata.