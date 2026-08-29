Москва29 авгВести.Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли подтвердил агентству РИА Новости, что клубам лиги запрещено вести переговоры с командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее спортивный директор московского "Динамо" Алексей Бадюков заявил, что клуб не смог арендовать у "Каролины Харрикейнз" нападающего Ивана Рябкина из-за запрета НХЛ. При этом, по словам Бадюкова, в лиге не подтвердили эту информацию в ответ на запрос "Динамо".
Да, это такзаявил Дэйли
19-летний Рябкин был выбран "Каролиной" под общим 62-м номером на драфте НХЛ 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2028/29.