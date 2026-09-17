Овечкин ответил критику в США: Россия – мой дом, я за мир и любовь Овечкин ответил критику американских СМИ: Россия – мой дом, я за мир и любовь

Москва17 сен Вести.Капитан и нападающий американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что Россия – его дом, где он, вероятнее всего, будет жить в дальнейшем, а также выступил за мир и любовь. Об этом следует из видео, опубликованного на странице журналистки Сэмми Силбер в соцсети X.

Такое заявление Овечкин сделал после того, как его начали критиковать в Соединенных Штатах из-за предвыборного ролика партии "Единая Россия" с его участием.

Хоккеист напомнил, что он – русский. По словам Овечкина, когда завершится его карьера, он, вероятнее всего, будет жить в России, как и его семья и дети.

Я за мир и за любовь. Надеюсь, все будет хорошо. Мой дом - Россия, здесь [в США] мой второй дом, здесь много моих друзей. Я надеюсь, все будет хорошо сказал хоккеист

Он снова напомнил, что является русским, а также сказал, что поддерживает свою страну. После этого Овечкин снова уточнил, что выступает "за мир и любовь", а также выразил надежду, что во всем мире, "независимо от того, кто вы, все хотят мира".

Ранее клуб "Вашингтон" разослал ряду изданий заявление, в котором встал на защиту россиянина.

На днях Овечкин вышел на первую тренировку в новом сезоне с клюшкой, украшенной инициалами его покойного отца.