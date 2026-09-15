На новую клюшку Александра Овечкина нанесены инициалы его покойного отца

Александр Овечкин нанес на клюшку инициалы покойного отца На новую клюшку Александра Овечкина нанесены инициалы его покойного отца

Москва15 сен Вести.Капитан и нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз", россиянин Александр Овечкин, вышел на первую тренировку в новом сезоне с клюшкой, украшенной инициалами его покойного отца. Об этом сообщает издание "Чемпионат" со ссылкой на журналистку Сэмми Силбер.

На клюшку нанесена надпись "MVO" - инициалы Михаила Викторовича Овечкина, отца хоккеиста, скончавшегося в 2023 году после долгой болезни.

Овечкин использовал клюшку 14 сентября, спустя два дня после возвращения из России.

Капитан " Вашингтона" готовится к своему 22-му сезону в НХЛ, который стартует 30 сентября. Летом 2026 года он подписал новый контракт с клубом, который действует до конца сезона-2026/2027.