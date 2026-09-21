"Вашингтон" по буллитам проиграл "Бостону" в предсезонном матче НХЛ

"Вашингтон" проиграл "Бостону" в предсезонном матче НХЛ "Вашингтон" по буллитам проиграл "Бостону" в предсезонном матче НХЛ

Москва21 сен Вести.Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уступил "Бостон Брюинз" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Бостоне завершилась в серии буллитов после ничьей со счетом 2:2 в основное время.

В составе "Вашингтона" шайбу забросил российский нападающий Иван Мирошниченко, также записавший на свой счет результативную передачу. Еще один гол у столичной команды забил Джонни Бродзински. У "Бостона" отличились Джейк Шмальц и Чарли Макэвой. В серии буллитов решающий бросок нанес Джеймс Хэгенс.

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин участия в матче не принимал.