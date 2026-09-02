Москва2 сен Вести.Молодой хоккеист из Красноярска получил тяжелую черепно-мозговую травму во время матча в Лос-Анджелесе. Из-за случившегося он заработал проблемы с памятью и координацией: в итоге лишился работы и полноценной интимной жизни. Об этой истории 32-летнего Ивана рассказали журналисты телеграм-канала SHOT.

Врачи диагностировали хоккеисту рваные раны, гематому и черепно-мозговую травму. Юрист спортсмена настаивает на том, что Иван в итоге стал буквально недееспособным. Из данных судебного иска супруги спортсмена следует, что последствия травмы лишили пару интимной близости и их привычного общения.

Косвенным виновником случившегося пострадавшие считают некачественный канадский шлем, который не выдержал удара шайбой.

Иск подали и к производителю экипировки, и к магазину, где та была приобретена. Сумму ущерба юристы предварительно оценивают в миллионы долларов.