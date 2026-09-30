Обладатели Кубка Стэнли проиграли в матче открытия "регулярки" НХЛ Хоккеисты "Каролины" проиграли "Флориде" первый матч нового сезона НХЛ

Москва30 сен Вести.Действующий обладатель Кубка Стэнли - "Каролина Харрикейнз" - со счетом 0:1 проиграла "Флориде Пантерз" в овертайме стартового матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/27.

Единственную шайбу за пять секунд до завершения дополнительного времени забросил защитник Густав Форслинг.

В предыдущем розыгрыше "Каролина" впервые за 20 лет стала победителем турнира, переиграв в финальной серии "Вегас Голден Найтс" (4:2).

Хоккеисты "Флориды" были обладателями трофея в 2024 и 2025 годах.

Следующим соперником "Каролины" станет "Вашингтон Кэпиталз", бессменным капитаном этой команды является Александр Овечкин. В июле 2026 года он подписал с клубом новый годичный контракт.

Матч пройдет в ночь на 3 октября по московскому времени. За день до этого "Флорида" сыграет на выезде с "Сан-Хосе Шаркс".