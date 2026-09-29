Овечкин сыграет в первом матче "Вашингтона" в новом сезоне НХЛ Овечкин вошел в заявку "Вашингтона" на стартовый матч сезона НХЛ

Москва29 сен Вести.Нападающий Александр Овечкин включен в состав "Вашингтон Кэпиталз" на стартовый матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной Харрикейнз". Об этом сообщается на странице столичной команды в социальной сети Х.

Матч состоится 3 октября и начнется в 2.00 по московскому времени. Ранее 41-летний россиянин пропустил все предсезонные матчи "Кэпиталз" из-за травмы. В среду, 23 сентября, Овечкин вышел на лед с общей группой, но досрочно завершил занятие. На следующий день он провел первую полноценную тренировку, а также вышел на лед в пятницу.

В заявку столичной команды вошли 14 нападающих, семь защитников и два вратаря.

Александр Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. Россиянин готовится к 22-му сезону в НХЛ.