Москва22 сенВести.Представитель российского нападающего, капитана ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Глеб Чистяков опроверг информацию о травме хоккеиста.
Накануне журналистка Сэмми Силбер на своей странице в социальной сети X заявила, что Овечкин получил травму нижней части тела. Хоккеист пропустил два предсезонных матча "Вашингтона" против "Бостона" и "Филадельфии" 21 и 22 сентября.
У Александра все нормально в плане здоровьязаявил Чистяков агентству ТАСС
Овечкин выступает за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. Предстоящий сезон станет для 41-летнего хоккеиста 22-м в карьере.