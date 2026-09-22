Агент Овечкина Чистяков заявил, что хоккеист не получал травму

Агент Овечкина опроверг информацию о травме хоккеиста Агент Овечкина Чистяков заявил, что хоккеист не получал травму

Москва22 сен Вести.Представитель российского нападающего, капитана ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Глеб Чистяков опроверг информацию о травме хоккеиста.

Накануне журналистка Сэмми Силбер на своей странице в социальной сети X заявила, что Овечкин получил травму нижней части тела. Хоккеист пропустил два предсезонных матча "Вашингтона" против "Бостона" и "Филадельфии" 21 и 22 сентября.

У Александра все нормально в плане здоровья заявил Чистяков агентству ТАСС

Овечкин выступает за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. Предстоящий сезон станет для 41-летнего хоккеиста 22-м в карьере.