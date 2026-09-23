Овечкин провел первую тренировку после травмы Капитан клуба НХЛ Washington Capitals Овечкин вышел на лед после травмы

Москва23 сен Вести.Капитан хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин провел первую тренировку после травмы, которую он получил 21 сентября, сообщает RT. Из-за этой травмы Овечкин уже пропустил две предсезонные игры клуба.

Известный российский хоккеист тренировался на льду всего 15 минут. После этого его место в звене с Диланом Строумом и Райаном Леонардом занял россиянин Иван Мирошниченко.

21 сентября появилась информация о том, что Овечкин получил травму нижней части тела. А в июле WC продлил контракт с хоккеистом ещн на год. Сезон 2026-27 годов станет для Овечкина 22-м в НХЛ.