Москва23 сенВести.Капитан хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин провел первую тренировку после травмы, которую он получил 21 сентября, сообщает RT. Из-за этой травмы Овечкин уже пропустил две предсезонные игры клуба.
Известный российский хоккеист тренировался на льду всего 15 минут. После этого его место в звене с Диланом Строумом и Райаном Леонардом занял россиянин Иван Мирошниченко.
21 сентября появилась информация о том, что Овечкин получил травму нижней части тела. А в июле WC продлил контракт с хоккеистом ещн на год. Сезон 2026-27 годов станет для Овечкина 22-м в НХЛ.