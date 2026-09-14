Москва14 сен Вести.Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью ИС "Вести" рассказал, что работает с молодыми спортсменами вратарской бригады, пока травмирован и сам не выходит на поле.

Акинфеев получил травму в игре чемпионата России 4 апреля, с тех пор он не выходил на поле в официальных матчах. Сейчас он восстанавливается и проводит время в тренажерном зале.

Моя отдушина — это вратарская бригада, с приходом Максима Бориско тоже, то есть все ребята молоды, красивы, хороши, поэтому я стараюсь проводить с ними много времени и какими-то советами подсказывать и успокаивать даже, если есть ошибки, голы и все остальное. То есть именно в этом, наверное, заключается сейчас моя функция, пока я не могу на футбольном поле помогать поделился футболист

Ранее Игорь Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.