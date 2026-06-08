Эриксен впервые вышел на связь после обморока на матче с Украиной Потерявший сознание полузащитник Дании Эриксен заявил, что чувствует себя лучше

Москва8 июн Вести.Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время товарищеского матча с национальной командой Украины, выступил с официальным обращением к болельщикам. Футболист заверил всех, что его жизни ничего не угрожает.

Я чувствую себя хорошо и уже нахожусь дома с семьей. Разряд ИКД (имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора - прим. ред.) стал серьезным потрясением как для меня, так и для моих близких, но я хочу всех успокоить: эта ситуация отличалась от того, что произошло в 2021 году написал Эриксен в своих аккаунтах в социальных сетях

Игрок подчеркнул, что уже приступил к восстановлению и чувствует себя отлично. Он также поблагодарил всех, кто за него переживал.

Встреча между Данией и Украиной была прервана на 65-й минуте при счете 2:1. 34-летний футболист неожиданно рухнул на газон, после чего медики оперативно оказали ему необходимую помощь. Это не первый подобный случай в карьере спортсмена: на чемпионате Европы 2020 года в матче с Финляндией у Эриксена остановилось сердце. Тогда ему установили кардиостимулятор, что позволило датчанину вернуться в большой спорт.