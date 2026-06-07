Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной

Датский футболист Эриксен вновь потерял сознание во время матча Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной

Москва7 июн Вести.Товарищеская встреча между сборными Дании и Украины была остановлена во втором тайме. Судья завершил игру после того как датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание.

До инцидента с футболистом датчане выигрывали у соперника со счетом 2:1. Полузащитник смог позже самостоятельно покинуть поле. Встречу было принято не доигрывать.

На чемпионате Европы-2020, перенесенном на год из-за пандемии коронавируса, Кристиан пережил остановку сердца. Это произошло во время встречи со сборной Финляндии.

Эриксену потребовались операция на сердце и длительное восстановление. Ему удалось вернуться на поле. В январе 2022 года Кристиан подписал контракт с "Брентфордом". Позже он стал игроком "Манчестер Юнайтед".