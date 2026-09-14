Москва14 сен Вести.Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью ИС "Вести" рассказал, что восстановление после травмы идет по плану, и ему хочется скорее вернуться на поле к своей команде.

Голкипер армейцев не выходил на поле в официальных матчах с 4 апреля, когда он получил травму в игре Чемпионата России в матче с тольяттинским "Акроном". Сейчас он восстанавливается и проводит тренировки в тренажерном зале.

Наверное, последнее слово я свое не сказал еще. И хочется, конечно, вернуться на поле, вернуться к команде, не так, у экрана телевизора, когда они особенно на выезд едут, а именно быть в коллективе, хотя я каждый день с ними вижусь, тренируюсь в тренажерном зале, но хочется уже выйти на футбольное поле. А так все идет, как говорил Алексей Березуцкий, по плану, только непонятно по какому... сказал спортсмен

Ранее Игорь Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА сроком до конца сезона 2026/27.