Акинфеев рассказал, как травма помогла ему создать картинку прощального матча Акинфеев: я понимаю, как будет выглядеть мой прощальный матч

Москва14 сен Вести.Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью ИС "Вести" рассказал, что уже составил в голове картинку, как будет выглядеть последний матч в его карьере.

Голкипер армейцев получил травму в игре чемпионата России 4 апреля, и с тех пор не выходил на поле в официальных матчах.

Эта ситуация спровоцировала картинку, которая у меня есть в голове. Нет такого, что я чего-то испугался, что все, закончил карьеру. То есть я прекрасно понимаю, как это все будет выглядеть. Давайте мы сначала 26 сентября проводим на этом замечательном стадионе Вагнер Лава, и тогда уже я посмотрю, как это все будет происходить и уже нарисую до конца эту картинку рассказал футболист

Летом этого года Игорь Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.