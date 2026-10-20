Умер экс-футболист "Локомотива" Гарин, ему было 60 лет На 61-м году жизни скончался бывший футболист "Локомотива" Гарин

Москва20 окт Вести.Рекордсмен московского "Локомотива" по голам за сезон Олег Гарин скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "СКА-Хабаровска", где в последнее время он работал.

В дальневосточном футбольном клубе Гарин был старшим тренером молодежной команды.

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Гарин выступал в составе "Локо" с 1993 по 1997 год. За это время он выиграл с "железнодорожниками" два Кубка России, серебро и бронзу чемпионата страны.

Является держателем клубного рекорда по голам в ходе одного сезона (20).