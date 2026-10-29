Москва29 октВести.Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов допустил свою скорую отставку из клуба после поражения от ЦСКА, которое лишило железнодорожников шансов на выход в плей-офф Кубка России по футболу.
Встреча ЦСКА - "Локомотив" прошла в четверг, 29 октября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. "Локомотив" проиграл ЦСКА во второй раз в рамках Кубка страны и третий раз в сезоне. "Красно-зеленые" выбыли из борьбы за национальный трофей.
Любая история, которая начинается, когда-то и заканчивается. Если мы придем к тому, что это будет лучше для команды, значит, так и будет, дальше посмотрим. Есть чувство, что плыть по течению нельзясказал Галактионов журналистам после матча
Галактионову 42 года, он возглавляет "Локомотив" с ноября 2022 года, до этого он работал в грозненском "Ахмате", "Нижнем Новгороде", а также возглавлял молодежную сборную России. Под руководством специалиста "красно-зеленые" завоевали бронзовые медали по итогам прошлого сезона.
В нынешнем сезоне "Локомотив" после 12 туров идет на 13-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав всего 11 очков.