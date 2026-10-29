Михаил Галактионов допустил свою отставку с поста главного тренера "Локомотива" Тренер "Локомотива" Галактионов допустил свою отставку после вылета из Кубка РФ

Москва29 окт Вести.Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов допустил свою скорую отставку из клуба после поражения от ЦСКА, которое лишило железнодорожников шансов на выход в плей-офф Кубка России по футболу.

Встреча ЦСКА - "Локомотив" прошла в четверг, 29 октября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. "Локомотив" проиграл ЦСКА во второй раз в рамках Кубка страны и третий раз в сезоне. "Красно-зеленые" выбыли из борьбы за национальный трофей.

Любая история, которая начинается, когда-то и заканчивается. Если мы придем к тому, что это будет лучше для команды, значит, так и будет, дальше посмотрим. Есть чувство, что плыть по течению нельзя сказал Галактионов журналистам после матча

Галактионову 42 года, он возглавляет "Локомотив" с ноября 2022 года, до этого он работал в грозненском "Ахмате", "Нижнем Новгороде", а также возглавлял молодежную сборную России. Под руководством специалиста "красно-зеленые" завоевали бронзовые медали по итогам прошлого сезона.

В нынешнем сезоне "Локомотив" после 12 туров идет на 13-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав всего 11 очков.