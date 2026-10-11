Москва11 октВести.Главный тренер воронежского футбольного клуба "Факел" Олег Василенко покинул свой пост. Об этом в беседе с ТАСС сообщил спортивный директор клуба Руслан Пименов.
Ранее футболисты из Воронежа проиграли московскому "Локомотиву" со счетом 0:5, повторив тем самым антирекорд по продолжительности серии без побед в чемпионате России.
Олег Василенко покинул пост главного тренера "Факела"сказал Пименов
К настоящему моменту "Факел" остается единственной командой, которая еще ни разу не обыграла ни одного соперника.