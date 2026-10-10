"Локомотив" со счетом 5:0 выиграл у "Факела" в матче РПЛ

"Локомотив" разгромил "Факел" в матче РПЛ "Локомотив" со счетом 5:0 выиграл у "Факела" в матче РПЛ

Москва10 окт Вести.Футболисты московского "Локомотива" со счетом 5:0 обыграли воронежский "Факел" в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра проходила в Воронеже. Для "Локомотива" это уже вторая победа в сезоне.

При этом "Факел" остается единственной командой, еще ни разу не обыгравшей ни одного соперника.

Сейчас воронежцы с 3 очками располагаются на последней 16-й строчке.

Ранее петербургский "Зенит" со счетом 1:0 обыграл белорусский БАТЭ в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.