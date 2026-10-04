"Зенит" победил БАТЭ со счетом 1:0 перед матчем с "Краснодаром" в РПЛ

"Зенит" обыграл БАТЭ со счетом 1:0 в товарищеском матче в Петербурге "Зенит" победил БАТЭ со счетом 1:0 перед матчем с "Краснодаром" в РПЛ

Москва4 окт Вести.Петербургский "Зенит" со счетом 1:0 обыграл белорусский БАТЭ в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге. Единственный мяч на 78-й минуте встречи забил полузащитник Иван Шаталов.

В чемпионате России "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков в девяти матчах. БАТЭ с 16 баллами после 22 туров идет на 14-й строчке в таблице чемпионата Белоруссии.

В следующем матче сине-бело-голубые 10 октября сыграют на выезде против "Краснодара" в рамках 10-го тура РПЛ.