Москва30 окт Вести.Петербургский "Зенит" в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России одержал победу над калининградской "Балтикой". Встреча завершилась со счетом 3:2.

У сине-бело-голубых отличились Даниил Кондаков и Фелипе Аугусто, который оформил дубль. В составе хозяев голами отметились Илья Порохов и Илья Кирш.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 14 очков и гарантировал себе первую строчку группы C. Самарские "Крылья Советов", в активе которых 9 очков, идут на втором месте. Далее идут "Балтика" (6 очков) и махачкалинское "Динамо" (1).

В следующем кубковом матче "Зенит" примет "Крылья Советов", а "Балтика" сыграет с махачкалинским "Динамо"

Ранее сине-бело-голубые обыграли махачкалинское "Динамо" в матче 12-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.