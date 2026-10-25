"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0 в матче чемпионата России

"Зенит" возглавил таблицу РПЛ после победы над махачкалинским "Динамо" "Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0 в матче чемпионата России

Москва25 окт Вести.Петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал победу над махачкалинским "Динамо" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы с пенальти на 63-й минуте забил Фелипе Аугусто, на 77-й минуте - Максим Глушенков.

На 16-й минуте 11-метровый удар не реализовал игрок "Динамо" Миро, на 8-й добавленной ко второму тайму минуте - футболист "Зенита" Кевин Андраде.

Петербургский клуб одержал пятую победу в РПЛ и возглавил турнирную таблицу, набрав 27 очков. Махачкалинское "Динамо" с 13 баллами занимает 10 место.