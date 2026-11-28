"Зенит" разгромил ЦСКА на выезде и поднялся на первое место в таблице РПЛ

"Зенит" разгромил на выезде ЦСКА в центральном матче 16-го тура РПЛ "Зенит" разгромил ЦСКА на выезде и поднялся на первое место в таблице РПЛ

Москва28 ноя Вести.Футболисты петербургского "Зенита" разгромили на выезде ЦСКА в центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышли на первое место в таблице чемпионата страны.

Встреча прошла в субботу, 28 ноября, в Москве на стадионе армейцев и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Максим Глушенков (40-я и 81-я минуты), также отличился Луис Энрике (51), а еще один мяч в свои ворота срезал защитник хозяев Мохамед Аззи (20). У ЦСКА мяч забил Данил Круговой (73).

"Зенит" исправился за поражение в прошлом туре от казанского "Рубина" (1:3), набрал 34 очка и поднялся в лидеры РПЛ, обойдя московское "Динамо" на два балла, однако "бело-голубые" еще не сыграли свой матч тура.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд и занимает пятое место в таблице (26 очков).

Ранее в субботу "Рубин" одержал четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив дома тольяттинский "Акрон" со счетом 3:0.